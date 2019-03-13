Разбойников подчеркнул, что общественная палата является независимым органом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Председатель общественной палаты Екатеринбурга Владимир Разбойников проигнорировал предложение депутатов комиссии гордумы по местному самоуправлению выступить с отчетом по деятельности возглавляемого им органа, передает корреспондент «URA.RU».

Разбойников явился на прошедшее 13 марта заседание комиссии и заявил, что принципиально не будет отвечать на поставленный вопрос. Он подчеркнул, что палата является независимым органом, неподотчетным муниципальному парламенту, и депутаты не имеют права требовать от общественников отчета. Разбойников также посетовал, что ранее депутаты не проявляли никакого интереса к работе палаты, не предлагали вопросы для обсуждения и не просили созывать ее заседания.

Депутат Константин Киселев назвал последние слова Разбойникова возмутительными. Он отметил, что общественная палата всегда была «декоративным органом при мэрии» и занималась легитимизацией принимаемых чиновниками решений. Фамилии председателя палаты и большинства ее членов, а также результаты работы органа в целом горожане не знают. Киселев потребовал внести в регламент работы палаты пункт, позволяющий проводить ротацию членов палаты, если выдвинувшие их организации и горожане посчитают их работу неудовлетворительной. Разбойников пояснил, что это предложение не соответствует законодательству.

Председатель комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев заявил журналистам, что настроен конструктивно и намерен выстроить эффективную совместную работу депутатов с общественниками. «Убежден, что мы сможем договориться и превратить общественную палату в открытую площадку для обсуждения важных городских проблем на благо всех жителей города», — сказал он. Вихарев поддержал идею о возможности досрочной ротации членов общественной палаты — депутаты продолжат обсуждение этой инициативы.