Родственникам погибших в авиакатастрофе в Эфиопии вместо тел выдали землю

Часть родственников жертв авиакатастрофы с Boeing 737 MAX 8 по прибытии в Аддис-Абебу вместо останков погибших близких смогли получить лишь землю.
Как пояснили родственникам погибших, для проведения экспертизы понадобится не менее пяти месяцев. Министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, как пишет «Газета.ру» со ссылкой на CNN, опознание тел может занять до полугода.
При этом некоторые близкие погибших с благодарностью приняли землю с места авиакатастрофы. «Это всего лишь почва в этом районе, поэтому в случае, если даже из ДНК ничего не будет получено, я получу, чтобы это было воспоминанием о людях, которых я любил», — пояснил один из родственников.
Накануне в эфиопию прибыли родственники россиян, погибших в авиакатастрофе с Boeing 737 MAX. Они сделали анализ ДНК, запланирован их вылет на место трагедии.
10 марта Boeing 737 MAX спустя несколько минут после взлета из аэропорта Аддис-Абебы лайнер набрал слишком большую скорость и пропал с радаров. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. После авиакатастрофы 50 стран мира, в том числе и Россия, решили закрыть воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Maх.