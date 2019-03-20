Госдума оставила «Победу» и UTair без опасных Boeing 737 MAX

Небо закроют для десятков самолетов Фото: flickr.com/Nathan Walkowiak

В Госдуме сообщили, что ряд российских авиакомпаний приостановил контракты по закупке «опасных» Boeing 737 MAX. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление зампредседа комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимира Афонского.

В беседе с агентством Афонский уточнил, что о таком решении членам комитета сообщил замминистра транспорта Александр Юрчик. «Он сказал, что контракты с Boeing на поставку самолетов приостановлены на неопределенный срок», — заявил Афонский уточнив, что речь идет именно о Boeing 737 MAX. Он добавил, что подобные самолеты планировали закупить UTair, «Уральские авиалинии», «Победа» и S7. По словам Афонского, российские авиакомпании лишатся нескольких десятков Boeing данной модели.

Ранее генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов в разговоре с «URA.RU» заявил, что авиакомпания не собирается отказываться от новых Boeing после крушения самолета в Эфиопии. Скуратов объяснил, что к тому моменту, как воздушные суда поступят в авиапарк компании, их уже полностью доработают. Также от Boeing 737 MAX не планировала отказываться компания UTair.

Для самолетов Boeing 737 MAX ранее закрыли небо по всему миру. На это власти многих стран пошли после авиакатастрофы в Эфиопии. Самолет данной модели рухнул через несколько минут после взлета. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв трагедии оказались трое россиян.