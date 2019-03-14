Utair представила план развития, в котором не отказалась от Boeing 737 MAX

Долги UTair крупнейшим банкам составляют почти 19 миллиардов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Utair представила главным кредиторам новую финансовую модель авиакомпании с агрессивной конкуренцией к другим участникам рынка и переходом на Boeing 737 MAX, полеты которых приостановила Росавиация.

В новой финансовой модели авиакомпания сохраняет план по переводу авиапарка на Boeing 737 MАХ, эксплуатация которого была временно приостановлена 13 марта после катастрофы в Эфиопии, передает РБК со ссылкой на свои источники. Накануне перевозчик делал заявление, что решение о покупке этих самолетов отложено до их полной проверки на безопасность.

В новом бизнес-плане авиаперевозчик указал, что собирается реструктурировать лизинговые соглашения, подписанные несколько лет назад с ведущими российскими банками для покупки самолетов. Авиакомпания заявляет, что у нее остается потребность в кредитных средствах для финансирования оборотного капитала. Инсайдеры издания отметили, что источник привлечения заемных средств в новой финансовой модели не обговаривается. Также руководство Utair рассчитывает на дальнейший рост бизнеса за счет конкуренции с Группой «Аэрофлот», в частности лоукостером «Победа».

Оперативно прокомментировать «URA.RU» новую финансовую модель в пресс-службе Utair не смогли. В адрес компании направлен запрос.

Как ранее сообщало «URA.RU», авиакомпания Utair переживает трудности. От принятия новой финансовой модели компании и ее согласования со всеми кредиторами и акционерами зависит будущее одного из крупнейших российских авиаперевозчиков. Губернатор Югры Наталья Комарова на недавней пресс-конференции заявляла, что учредители не дадут Utair стать банкротом.