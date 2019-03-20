Уралец построил многомиллионный бизнес на авоськах

Он занялся производством экологически безопасных сумок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экономист из Екатеринбурга Иван Рыбников построил бизнес с годовым оборотом в 100 млн рублей, производя экологически безопасные сумки. Недорогие многоразовые авоськи из быстроразлагающихся материалов послужат покупателю несколько месяцев и помогут сберечь природу.

Все началось с моды на заботу об окружающей среде, которую в России активно продвигала французская сеть гипермаркетов «Ашан». В частности, компания сделала платными одноразовые полиэтиленовые пакеты, чтобы отбить у покупателей желание ими пользоваться. «„Зеленую“ инициативу по сокращению оборота пакетов вслед за „Ашаном“ в России поддержали и другие крупные ретейлеры», — уточняет Forbes. Однако на тот момент производителей безопасных экосумок в России практически не было.

Именно это натолкнуло екатеринбуржца Ивана Рыбникова на идею заняться производством сумок для покупок, чтобы занять эту нишу. Идея пришла ему случайно — в интернете Рыбников наткнулся на видео об экосумках. В итоге он вместе с другом в 2014 году основал компанию «Экопрост». «Мы поставили на кон все, что у нас было. Собственные сбережения. Пришлось продать автомобиль», — признался Рыбников. «Рынок первое время нас не воспринимал. Люди не видели пользы от нашего изделия», — в беседе с изданием вспоминает уралец.

Однако старания дали свои плоды. Сначала продукцией уральца заинтересовались алкомаркеты и магазины продуктов. А затем экологические пакеты стала закупать международная сеть гипермаркетов Globus. Это привело к тому, что за два года выручка компании выросла на 100%, а Рыбников в 2018 году заработал на авоськах 100 млн рублей.