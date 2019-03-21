Новые автомобили Volvo заставят водителей всегда оставаться трезвыми

Автомобиль сам остановится, если камеры выявят подозрительное поведение водителя Фото: Александр Константинов © URA.RU

Шведский автопроизводитель Volvo оснастит все модели своих автомобилей специальными камерами, которые смогут выявлять состояние опьянения и усталость водителя. Такая функция появится в машинах с 2020 года.

«Система будет фиксировать, если водитель отвлекается или петляет в полосе», — передает телеканал 360. В случае, если камеры выявят подозрительное поведение водителя, автомобиль сам начнет тормозить, съедет на обочину и остановится. Количество камер и место их расположения пока не уточняется.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Volvo отзывает 1937 своих автомобилей с российского рынка. Причиной отзыва стало выявленное отклонение в программном обеспечении модуля связи.