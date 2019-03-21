Командующий ЦВО Лапин оценил готовность командров принимать решения Фото: пресс-служба ЦВО

Войска Центрального военного округа во время учений в Челябинской области проверили готовность к обороне наиболее важных экономических и промышленных объектов. На помощь челябинцам были переброшены тысячи мотострелков танковой дивизии, сообщили в пресс-службе ЦВО.

«В ходе проверки в первую очередь оценили способности командиров принимать грамотные и оперативные решения при внезапных действиях противника», — сказал командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, подводя итоги учений.

В рамках маневров на полигоне военные отработали степень готовности к развертыванию мобильных компонентов системы управления, готовность к рейдам, способность к отражению атак летательных аппаратов. С воздуха войска прикрывали вертолеты Ми-8 бригады армейской авиации, дислоцированной в Свердловской области.

Фото: пресс-служба ЦВО

Фото: пресс-служба ЦВО