Актер Панин объяснил свою ненависть к России

Скандальный российский актер Алексей Панин, говоря о ненависти к России, лишь перечислил то, что ему не нравится в стране. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Панин подчеркнул, что он ни в коем случае не призывал к смене власти в России. «Я сказал, что в России никогда, ничего не изменится. Но это мое мнение! Дай бог, что бы я был не прав! Я очень хочу, чтобы русские люди жили хорошо», — заключил актер.
Подписчики поддержали Панина и признали его правоту. «Видно, что вы за правду и за народ», — пишет пользователь smyk.ola.12345. «Вы молодец, еще больше вас зауважала», — комментирует na.talia4545. «Хоть не всегда вас поддерживаю, но крайне уважаю вас за честность с собой и с людьми», — отмечает brainenter. «Правильные и верные слова сказаны», — резюмирует darina_vika_shishko.
Ранее Алексей Панин раскритиковал своих соотечественников, считая, что у многих граждан России вместо мозгов «плавленый сырок». «Как же я ненавижу страну под названием Россия! Грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя!» — писал актер. Позже из-за нравственных страданий, которые принесла ему публикация Панина, на него подал заявление в полицию адвокат Александр Сергеев.