В Агаповском районе Челябинской области столкнулись два автомобиля. В результате смертельного ДТП погиб 29-летний участник спасательной операции в Магнитогорске.
«На перекрестке Nissan Primera не пропустила ВАЗ-2114 и снесла его. За рулем был 29-летний мужчина. Он служил в пожарной охране и принимал участие в спасательной операции на месте обрушения дома в Магнитогорске», — сообщает «Комсомольская правда». По информации издания, погибший служил в 21-й магнитогорской пожарной части.
Сейчас сотрудники проводят проверку по факту ДТП. Уже известно, что виновник аварии — гражданин Вьетнама, проживающий в Магнитогорске более десяти лет.
Взрыв в доме №164 на проспекте Карла Маркса прогремел 31 декабря. Под завалами рухнувшего седьмого подъезда погибли 39 человек. Основной версией остается взрыв бытового газа. По решению президента Владимира Путина, потерявшие свои квартиры магнитогорцы получат новое жилье или денежную компенсацию, на это же могут рассчитывать все желающие, кто не хочет находиться в этом доме после трагедии.