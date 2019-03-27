Адвокат спрогнозировал исход громкого дела уральского экс-министра

Роман Кокшаров курировал проект объединения муниципалитетов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела команды пермского губернатора

Уголовное дело против «серого кардинала» Прикамья Романа Кокшарова может завершиться обвинительным приговором и реальным сроком. Как рассказал «URA.RU» председатель коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры» Петр Домбровицкий, статья, по которой обвиняется экс-чиновник, крайне нелюбима судьями во всех регионах России.

По словам Домбровицкого, статья 289 УК РФ «о незаконном участии в предпринимательской деятельности» является «дежурной» — по ней часто возбуждают дела против чиновников, подозреваемых в коррупции — в том или ином виде. «На период следствия, как правило, обвиняемых по 289 статье не отправляют в СИЗО — они находятся под домашним арестом. Но в целом судьи таких людей не любят. В своей практике я крайне редко сталкивался с условными приговорами и штрафами для своих подопечных, обвиняемых в незаконном предпринимательстве. Особенно если бывший чиновник начинает говорить о политической подоплеке и происках конкурентов», — уточнил адвокат.

Роман Кокшаров покинул пост министра территориального развития Прикамья в январе. Сразу после этого появилась информация о претензиях к чиновнику со стороны силовиков. В феврале в отношении министра возбудили уголовное дело — ему вменяют несколько эпизодов, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью. В конце марта в пермских telegram-каналах прошел слух о заключении Кокшарова под стражу — на сегодняшний день подтверждения этим данным нет. Отметим, что сам ход уголовного дела официально не комментирует ни СУ СК по Пермскому краю, ни защита экс-министра. Судебных заседаний пока также не было.