Судимая экс-звезда «Дома-2» родила второго сына на Урале

Экс-звезда «Дома-2» Анастасия Дашко, получившая реальный срок за мошенничество и досрочно вышедшая на свободу, вновь стала мамой. Живущая с мужем в Златоусте Челябинской области Анастасия родила сына.
«Новорожденного мальчика назвали Лукой. При этом сама Анастасия никак не комментировала событие. Бывшая участница „Дома-2“ перестала вести социальные сети после того, как вышла замуж», — сообщает StarHit.
Как сообщало «URA.RU», в 2004 году Дашко приехала из Салехарда в Москву, где четыре года принимала участие в телепроекте «Дом-2». Затем переехала в Челябинск и занялась бизнесом. Поставленные ей без предоплаты стройматериалы она перепродавала ниже себестоимости, не рассчитываясь с поставщиками. Более того, и до покупателей заказанный товар зачастую не доезжал. Общий ущерб составил более 3 млн рублей, и в 2011 году Главное следственное управление ГУ МВД по Челябинской области возбудило уголовное дело о мошенничестве.
Получив трехлетний срок, Анастасия досрочно вышла из колонии и стала женой чемпиона по кикбоксингу Константина Кулешова. На свадьбу к ней приехали коллега Дашко по реалити-шоу Ольга Николаева (Солнце), а также мама Марина Афанасьева. В августе 2016 года у пары родился первый сын, которого назвали Климом.