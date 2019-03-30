Госдепартамент США остался без пресс-секретаря

Об официальных назначениях на место уволившейся Хизер Науэрт пока не сообщалось Фото: Mike Pompeo, Twitter

Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэрт официально покинула свой пост в связи с переходом на другую работу. Об увольнении своей подчиненной заявил глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео.

По заявлению главы Госдепа, Науэрт перешла на работу в в образовательную программу «Фулбрайт», сообщает агентство Nation News со ссылкой на сообщение Помпео в Twitter. «От лица коллектива Госдепартамента благодарю Хезер Науэрт за два года несравненной работы», — написал глава ведомства.

Официальных назначений взамен уволившейся сотрудницы пока не произошло. Тем не менее, по данным американских СМИ, новым пресс-секретарем может стать экс-ведущая телеканала Fox News Морган Ортагус. Ранее Науэрт планировала уйти на работу на должность американского постпреда в ООН, однако неожиданно для всех сняла свою кандидатуру, напоминает RT.

Образовательная программа «Фулбрайт», где будет работать Науэрт, была основана в 1946 году американским сенатором Джеймсом Уильямом Фулбрайтом. Целью программы является укрепление культурно-академических связей между гражданами США и других государств.