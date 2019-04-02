01 апреля 2019

В Челябинске арендаторы съезжают из ТРК, который не понравился Текслеру. ФОТО

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
02 апреля 2019 в 20:55
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ТК Никитинские ряды. Челябинск, никитинские ряды
Часть площадей торгового комплекса «Никитинский» пустуетФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские арендаторы начали съезжать из торгового комплекса «Никитинский», в подземном переходе которого врио губернатора Алексея Текслера возмутил ларек с шаурмой. Корреспонденты «URA.RU» обнаружили пустыми почти четверть площадей, занятых ранее продуктовыми рядами.

На звонки по телефонам, указанным на сайте ПТК «Никитинский», весь день не отвечали. Не взяли трубку и в отделе рекламы.

Подземный торговый комплекс «Никитинский» был построен в 1999 году под площадью Революции, в самом центре Челябинска, бизнесменом Артуром Никитиным, близким другом на тот момент мэра Вячеслава Тарасова. Площадь ПТК составляет 14 тыс. кв. метров. В отделах на первых двух линиях продают одежду, сувениры и галантерею, на третьей линии — продукты. Из-за проблем с бизнесом Артур Никитин продал часть торговых помещений.

ТК Никитинские ряды. Челябинск
Так сейчас выглядят ряды, где раньше продавали овощи и фрукты
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
ТК Никитинские ряды. Челябинск
Вторая половина рядов с продуктами осталась прежней
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алексей Текслер во время первого объезда Челябинска спустился с мэром Владимиром Елистратовым в подземный переход у ПТК «Никитинский», поскольку жители жаловались ему в Instagram на его состояние. Врио губернатора сделал замечание об антисанитарии, глядя на ларек с шаурмой. Через несколько дней павильон закрылся.

Поездка Текслера Алексея по городу. Челябинск
Алексею Текслеру не понравился ларек с шаурмой
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
ТК Никитинские ряды. Челябинск
Сегодня киоск с шаурмой закрыт
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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