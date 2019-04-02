Челябинские арендаторы начали съезжать из торгового комплекса «Никитинский», в подземном переходе которого врио губернатора Алексея Текслера возмутил ларек с шаурмой. Корреспонденты «URA.RU» обнаружили пустыми почти четверть площадей, занятых ранее продуктовыми рядами.
На звонки по телефонам, указанным на сайте ПТК «Никитинский», весь день не отвечали. Не взяли трубку и в отделе рекламы.
Подземный торговый комплекс «Никитинский» был построен в 1999 году под площадью Революции, в самом центре Челябинска, бизнесменом Артуром Никитиным, близким другом на тот момент мэра Вячеслава Тарасова. Площадь ПТК составляет 14 тыс. кв. метров. В отделах на первых двух линиях продают одежду, сувениры и галантерею, на третьей линии — продукты. Из-за проблем с бизнесом Артур Никитин продал часть торговых помещений.
Алексей Текслер во время первого объезда Челябинска спустился с мэром Владимиром Елистратовым в подземный переход у ПТК «Никитинский», поскольку жители жаловались ему в Instagram на его состояние. Врио губернатора сделал замечание об антисанитарии, глядя на ларек с шаурмой. Через несколько дней павильон закрылся.