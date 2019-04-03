Стало известно место прощания с актером Булдаковым

Прощание с Булдаковым пройдет в Доме кино Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прощание с Народным артистом России Алексеем Булдаковым, скончавшимся днем 3 апреля, состоится в Доме кино в Москве. Об этом сообщили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе Союза кинематографистов РФ. Дата и время прощания будет объявлена позже.

«Простятся с актером в Доме кино. Дата и время уточняется», — приводит радио «Говорит Москва» данные пресс-службы Союза кинематографистов РФ.

О смерти народного актера Алексея Булдакова стало известно 3 апреля. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Актер скончался в гостиничном номере в Улан-Баторе.

Артист родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. Народной звездой Булдаков стал благодаря роли генерала Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты», напоминает ИА FlashSiberia.