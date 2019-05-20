В Екатеринбурге эвакуировали школу из-за сообщения о бомбе. ФОТО

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 16:03
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Школу оцепила полиция, у входа дежурят пожарныеФото: читатель «URA.RU»

В Екатеринбурге из-за сообщения о заложенной бомбе эвакуировали школу №18, сообщили «URA.RU» очевидцы. Учеников вывели на улицу, сейчас они толпятся на перекрестке улиц Авиационной и Союзной.

«В школе на углу Авиационной-Союзной — дети на улице, оцеплено полицией. Звонок о мине, говорят школьники», — рассказал читатель «URA.RU».

В управлении МВД по Екатеринбургу «URA.RU» попросили дать паузу для подготовки комментария.

Ранее в Екатеринбурге два раза за неделю пришлось эвакуировать комплекс зданий Екатеринбургской епархии из-за сообщений о бомбе. До этого, в апреле, за день было «заминировано» сразу 27 объектов. Вся информация о готовящихся взрывах оказалась ложной.

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