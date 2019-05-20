В Екатеринбурге из-за сообщения о заложенной бомбе эвакуировали школу №18, сообщили «URA.RU» очевидцы. Учеников вывели на улицу, сейчас они толпятся на перекрестке улиц Авиационной и Союзной.
«В школе на углу Авиационной-Союзной — дети на улице, оцеплено полицией. Звонок о мине, говорят школьники», — рассказал читатель «URA.RU».
В управлении МВД по Екатеринбургу «URA.RU» попросили дать паузу для подготовки комментария.
Ранее в Екатеринбурге два раза за неделю пришлось эвакуировать комплекс зданий Екатеринбургской епархии из-за сообщений о бомбе. До этого, в апреле, за день было «заминировано» сразу 27 объектов. Вся информация о готовящихся взрывах оказалась ложной.