ЦИАН разослал советы по борьбе со строительством храмов, назвав их «скверной историей»

ЦИАН направил пользователям письма с рекомендациями, которые должны помочь им в борьбе за сохранение скверов и парков в своих городах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Портал ЦИАН, специализирующийся на объявлениях о продаже и покупке недвижимости, разослал своим подписчикам по электронной почте письма с рекомендациями по борьбе с застройкой скверов. В послании, названном «„Скверные“ истории. Что не так с застройкой скверов?», описаны ситуации вокруг застройки скверов в Екатеринбурге, Москве и Ульяновске, кроме того, даются практические советы по отстаиванию гражданских прав.

В письме есть призывы к участию во всех голосованиях и публичных слушаниях. Протестующим предлагают писать заявления на чиновников в правоохранительные органы, привлекать к акции известных людей, размещать публикации в СМИ. Помочь отстоять сквер могут и акции гражданского неповиновения, отмечают создатели листовки.

Между тем в представительстве ЦИАН «Ведомостям» заявили, что рассылка была черновой работой и отправилась к подписчикам из-за технического сбоя. «Приведенные в статье советы градозащитников являются выражением их позиции и мнения, и поэтому все даны прямыми цитатами. Мнение и позиция спикеров не равно мнению и позиции ЦИАН», — цитирует газета официальное заявление портала.

С 13 мая в Екатеринбурге на протяжении недели происходили столкновения активистов с полицейскими в сквере на Октябрьской площади в центре города, где собираются построить храм в честь святой Великомученицы Екатерины. После того как протест вышел на федеральный уровень, городские и региональные власти приостановили работы в сквере до проведения опроса местных жителей.