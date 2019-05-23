Волочкова расправила свою постель. «Поспали с любимым и насладились». ФОТО

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 20:16
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Открытая лицензия на 21.07.2015. Анастасия Волочкова., волочкова анастасия
Анастасия Волочкова рассказала, что с любимым насладилась нежностью и красотойФото: Личная страница Анастасии Волочковой в Instagram

Балерина Анастасия Волочкова показала пользователям интернета свою постель. Фотографию кровати она опубликовала на странице в Instagram.

«Поспали с любимым и насладились красотой и нежностью. Прежде всего друг друга», — подписала снимок балерина. На фото Волочкова, завернутая в покрывало, стоит на большой двуспальной кровати с балдахином. За три часа публикация набрала 3,6 тысяч лайков.

Ранее агентство Nation News сообщало, что Волочкова сделал из комнаты своей дочери Ариадны то ли рабочий кабинет, то ли спальню.

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