Балерина Анастасия Волочкова показала пользователям интернета свою постель. Фотографию кровати она опубликовала на странице в Instagram.
«Поспали с любимым и насладились красотой и нежностью. Прежде всего друг друга», — подписала снимок балерина. На фото Волочкова, завернутая в покрывало, стоит на большой двуспальной кровати с балдахином. За три часа публикация набрала 3,6 тысяч лайков.
Ранее агентство Nation News сообщало, что Волочкова сделал из комнаты своей дочери Ариадны то ли рабочий кабинет, то ли спальню.