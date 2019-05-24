Дмитрию Медведеву (слева) и Андрею Турчаку доложили о скандале на праймериз в Челябинске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Общественник Марсель Хазиев направил открытое обращение на имя лидера «Единой России» Дмитрия Медведева, главы генсовета «ЕР» Андрея Турчака и других руководителей партии о снятии его кандидатуры с праймериз в совет депутатов Центрального района Челябинска. Ему мстят за конфликт с коммунальщиками, заявил автор обращения корреспонденту «URA.RU».

Хазиев утверждает, что глава отделения «ЕР» в Центральном районе Андрей Шмидт заставил оргкомитет по проведению праймериз снять его кандидатуру по просьбе депутата Заксобрания области Александра Мотовилова. Последний работает техническим директором управляющей компании «Ремжилзаказчик Центрального района» и защищает свои бизнес-интересы, уверен общественник.

Марсель Хазиев заявляет, что оргкомитет по праймериз его подставил Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Оргкомитет по проведению праймериз по требованию Шмидта отменил мою регистрацию кандидатом за два дня до внутрипартийного голосования. Причем, по надуманному предлогу — якобы я участвовал в дебатах, которые не соответствовали требованиям. Хотя их организовывал оргкомитет. Такой пощечины я не ожидал. Я работал на партию все последние годы и хочу баллотироваться от партии. В воскресенье в любом случае пойду на праймериз и буду собирать наказы избирателей, потому что уже пригласил своих сторонников», — говорит Хазиев.

Общественник утром 24 мая ходил на прием к лидеру регионального отделения «Единой России» и спикеру ЗСО Владимиру Мякушу. Тот поручил региональному исполкому партии провести объективную проверку. Мякуш был на совещании и не смог ответить на звонок корреспондента «URA.RU». Шмидт обещал прокомментировать ситуацию позднее.