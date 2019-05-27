Пушков посоветовал напавшему на журналиста мэру «собирать вещи»

Сенатор Алексей Пушков [представляет в Совфеде Пермский край] посоветовал напавшему на журналиста телеканала «Россия 24» мэру-единороссу из Хакасии Сергею Зайцеву «собирать вещи». Своим мнением чиновник поделился на своей странице в Twitter.
«Полагаю, этот глава района недолго останется таковым. Собственно, может уже собирать вещи», — написал Пушков. В своем следующем сообщении он добавил, что даже при условии провокационных вопросов со стороны журналиста мэр должен был «просто прекратить беседу и предложить покинуть кабинет», но то, что сделал Зайцев, сенатор назвал «безобразием». Член Совета Федерации уверен, что этот скандал будет иметь продолжение, причем «не самое приятное» для главы района.
Ранее, как напоминает RT, глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев набросился в своем кабинете на пришедшего к нему журналиста «России 24» и бросил его на пол из-за неугодных вопросов с его стороны. Оператору удалось снять произошедшее на камеру. Позже замсекретаря Генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко сообщил, что поведение мэра будет рассматриваться комиссией по этике. Также представитель партии извинился за инцидент перед журналистским сообществом.