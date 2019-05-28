Правительство РФ отказалось праздновать победу над Японией

Правительство России отказалось поддержать инициативу об учреждении 2 сентября дня воинской славы в честь капитуляции Японии в 1945 году.
«В большинстве стран, включая Россию, эта дата ассоциируется с переходом к мирной жизни, примирением и единением государств», — приводит ТАСС выдержку из отзыв правительственной комиссии. В кабмине подчеркнули, что подобные инициативы должны проходить широкие общественные слушания и учитывать мнения историков и культорологов.
Автором законопроекта является депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин. Он предлагал изменить памятную дату 2 сентября с Дня окончания Второй мировой войны на День безоговорочной капитуляции Японской империи, напоминает агентство Nation News.
Подписав акт о капитуляции, Япония лишилась части территории. В частности, СССР отошли Курильские острова: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.