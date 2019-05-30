Реформа «долевки» может затормозить строительство школ и детсадов

Реформа долевого строительства, которая начнет действовать с 1 июля 2019 года, может привести к заморозке строительства не только жилых домов, но и социальных объектов при них — в том числе школ и детских садов. Об этом «URA.RU» рассказал член Российской гильдии риелторов, руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков.
По словам Барсукова, можно говорить о косвенном влиянии реформы, потому что социальные объекты не инвестируются за счет средств дольщиков — затраты на их строительство закладываются в стоимость квартиры. «Но если застройщики не смогут работать в рамках эскроу-счетов и начнут банкротиться, темпы строительства могут упасть — социального в том числе», — отметил эксперт. Барсуков не исключил, что грядущие изменения способны также привести к уходу с рынка некоторых застройщиков.
В то же время один из крупнейших девелоперов — группа компаний ПИК — придерживается более оптимистичной точки зрения. Вице-президент компании по рынкам капитала и корпоративным финансам Юрий Ильин лишь коротко заявил «URA.RU», что на строительстве соцобъектов реформа «никак не скажется».
Однако депутат гордумы Екатеринбурга и гендиректор «ЛСР. Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий уверен, что по крайней мере не все строители смогут продолжить работу в новых условиях. «После 1 июля я не знаю, сколько нас (застройщиков — прим.ред.) останется — дальше будем сидеть прогнозировать — у нас времени будет вагон. Понятно, что удорожание жилья будет и снижение количества застройщиков тоже», — заявил он «URA.RU».
Реформа «долевки» заключается в том, что все новостройки должны будут возводиться на кредитные средства банков. «Бесплатные» средства самих дольщиков будут складываться на специальные эскроу-счета, доступ к ним застройщик получит только после завершения строительства. В Свердловском Минстрое ранее заявили, что эти изменения повлекут за собой рост цен на новое жилье.