Пермяк рассказал историю спасения из-под обломков разрушенной квартиры Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Житель Перми Игорь утверждает, что является одним из пострадавших после падения башенного крана на жилой дом. В момент ЧП он находился в своей квартире, смог выбраться из-под обломков и сейчас проходит лечение в нейрохирургии. Об этом он рассказал «URA.RU».

«Я сейчас прохожу лечение в нейрохирургии на ул. Никулина. Но если бы на меня сначала не упала доска, то посыпавшиеся кирпичи меня бы точно убили или серьезно покалечили. А так я смог выбраться», — рассказал «URA.RU» Игорь. За несколько секунд до удара мужчина перешел из одного конца комнаты в другой, что, по его мнению, и спасло ему жизнь. «Сейчас под самыми большими завалами находится моя кровать, а рядом ноутбук, рабочие бумаги, телефон», — пояснил Игорь.

Мужчина говорит, что в администрации ему не предложили какое-либо временное жилье. «У меня сейчас ни денег, ни вещей, ни телефона, ни жилья. Ничего у меня нет, все по обломками. А только на одно лекарство для восстановления здоровья нужно полторы тысячи», — говорит Игорь.

В пресс-службе администрации Перми пояснили «URA.RU», что мужчина изначально отказался от госпитализации и скорую ему вызвали позже. «Он не является собственником, проживал в доме у родственника. Свои контакты сотрудникам администрации района он не оставил, на связь не выходил. Сейчас управление жилищных отношений подбирает варианты предоставления мужчине жилья. С участием застройщика рассматривается возможность обеспечения вещами и мебелью первой необходимости», — пояснили в ведомстве.

Башенный кран рухнул на жилые дома в Перми вечером 27 мая. Стрела упала на строительную площадку. Сообщалось, что в результате ЧП пострадала только крановщица, которая находилась в кабине.