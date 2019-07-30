Сбежавшего из Украины Порошенко заподозрили в сделке с Зеленским

Петр Порошенко вместе с семьей покинул страну Фото: Официальный сайт президента Украины

Петр Порошенко мог заключить неформальную сделку с новым руководством Украины, которое позволило ему покинуть страну. Такое мнение «URA.RU» высказал сопредседатель экспертного совета аналитического агентства «Национальный Эксперт» Сергей Журавский. Он полагает, что уже в ближайшее время Порошенко рискует стать фигурантом целого ряда уголовных дел. По его мнению, отъезд Порошенко вместе со всей семьей из страны может являться побегом.

«Думаю, что после проигрыша президентской кампании Порошенко возлагал особые надежды на выборы в Верховную раду. Однако его блок продемонстрировал очень слабый результат — это означает, что никакого серьезного политического влияния в стране он больше не имеет», — пояснил политолог. Он предположил, что уже в ближайшее время против экс-президента и его окружения может быть возбужден целый ряд уголовных дел: «По иронии судьбы он рискует повторить судьбу своего оппонента — Михаила Саакашвили. Не исключаю, что в Украину Порошенко в ближайшее время не вернется. При самом негативном сценарии на родине его может ждать тюремное заключение».

Ранее в СМИ появилась информация, что покинувший страну бывший президент Украины Порошенко отправился со своей семьей в Объединенные Арабские Эмираты и Германию. По имеющимся данным, семейство Порошенко улетело из страны в разные даты и на разных самолетах. Сам экс-глава государства покинул страну 28 июля. Вместе с ним в самолете летели его сын, невестка и внучка. Уточняется, что сначала они направились в Стамбул, а после в Дубай. Сообщалось также, что Порошенко отказался от государственной охраны, напоминает «Утро.ру».