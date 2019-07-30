Губернатор встретился с Антоном Шипулиным у себя в кабинете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Довыборы в Серовском округе в Госдуму

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с кандидатом в депутаты Госдумы Антоном Шипулиным строительство биатлонного центра в Екатеринбурге, названный именем экс-спортсмена. По данным «URA.RU» на встрече присутствовал вице-губернатор Сергей Бидонько, но не было приглашено ни одного сотрудника департамента информационной политики региона.

«На протяжении полугода велась большая подготовительная работа: это подготовка земель, проверка на соответствие граддокументации, выбор схемы финансирования. Кроме того, общественность высказывала опасения по поводу расположенных поблизости захоронений (центр будут строить в районе 11-го км Московского тракта, где, как настаивает общество „Мемориал“ могут оказаться быть захоронения после расстрелов „Большого террора“), запрашивали архивные данные. Все это мы поместили в техзадание и можно начинать первый этап — объявление конкурса на проектирование. В течение 10 дней будет собрана рабочая группа, с работой которой обязательно познакомят общественность», — рассказал «URA.RU» Сергей Бидонько.

Комплекс будет строиться в три очереди: первая и вторая — их оплатит бюджет — технологические, а в третью — ее возьмут на себя частные инвесторы — будет построена основная инфраструктура, а также гостиница и даже, возможно, общепит. «Окончательная стоимость проекта будет явно выше двух миллиардов рублей, но точнее мы поймем только когда завершится проектирование», — уточнил Бидонько.