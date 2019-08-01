На Урале ищут новых кураторов колоний

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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными колонии №6. Иковка. Курганская обл, заключенные, колония, зэки, ик-6
На Урале формируют новые составы Общественных наблюдательных комиссийФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Свердловской, Челябинской, Тюменской областях и Пермском крае формируются новые составы Общественных наблюдательных комиссий — региональных структур, которые следят за соблюдением законодательства в местах лишения свободы (ИВС, СИЗО, колонии). Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Общественной палаты РФ, документы от кандидатов принимаются до 17 сентября.

Всего срок полномочий ОНК истекает в 44 регионах. Выдвинуть кандидатов в члены комиссий могут только общественные организации. Также необходима справка об отсутствии судимости у претендента и его близких родственников. В октябре Общественная палата изберет членов региональных ОНК, в каждую из них войдут от пяти до 40 человек. Срок их полномочий начнется 1 ноября.

Прошлые выборы в ОНК в 2016 году сопровождались скандалами по всей стране. Общественники тогда заявляли, что реальных борцов за права заключенных вытесняли бывшие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, экс-силовики и представители лояльных им структур.

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