Ученый объяснил нашествие тропических клопов на Москву

Причиной нашествия необычных насекомых назвали антисанитарию в квартирах москвичей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Причиной увеличения количества тропических клопов в Москве ученые считают антисанитарию в квартирах некоторых жителей столицы. Тем не менее, ничего страшного в сложившейся ситуации специалисты не видят.

О нашествии тропических клопов в Москве рассказали столичные СМИ со ссылкой на Роспотребнадзор. «По информации ведомства, с каждым годом количество тропических клопов в Москве увеличивается в два раза», — писало издание «Вечерняя Москва».

Ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Михаил Алексеев сообщил «URA.RU», что тропические клопы не способны нанести человеку больший вред, чем обычные постельные клопы. «Никакой особой опасности для людей, у которых нет аллергии на их укусы, эти насекомые, несмотря на название, не представляют. Причиной же увеличения количества клопов в Москве является антисанитария в квартирах граждан. Дело в большом количестве бомжей, мигрантов и асоциальных личностей в городе. Достаточно, чтобы в многоквартирном жилом доме поселилась одна такая семья, у которой есть такие насекомые, и клопы будут по всему дому», — уточнил ученый.

Период активности постельных клопов обычно приходится на лето и начало отопительного сезона. Действующей профилактики от появления в доме клопов нет. Дезинфекторы советуют чаще менять постельное белье, чтобы заметить появление насекомых на ранней стадии.