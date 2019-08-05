На Урале ответили федеральному министру, «забывшему» о ВСМ Екатеринбург — Челябинск

Проект уральской ВСМ включен в основные стратегические документы и готов к запуску Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководство компании, отвечающей за проект ВСМ Екатеринбург — Челябинск, уверено, что высокоскоростная магистраль обязательно будет построена. Об этом заявили в хозяйственном партнерстве «Уральская скоростная магистраль» (ХП «УСМ»), комментируя заявление главы Минтранса РФ Евгения Дитриха.

«Проект создания УВСМ Челябинск — Екатеринбург включен в основные стратегические документы и готов к запуску: необходимо завершить переговоры с Минтрансом РФ об условиях концессии, предусмотреть финансирование проекта и заключить концессионное соглашение», — поясняют представители компании.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Минтранс поддерживает строительство сети высокоскоростных магистралей, однако участок между Екатеринбургом и Челябинском не входит в число перспективных. Глава ведомства Евгений Дитрих, рассказывая о перспективах ВСМ, упомянул все направления, кроме уральского.

ВСМ Екатеринбург — Челябинск ранее вошла в число приоритетных проектов долгосрочной программы развития РЖД до 2025 года. Стоимость высокоскоростной магистрали оценивается в 402 млрд рублей. Расстояние между столицами Среднего и Южного Урала пассажирский поезд будет преодолевать за 70 минут.