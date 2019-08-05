В Минтрансе прояснили будущее ВСМ Екатеринбург — Челябинск

Первой начнут строить ВСМ между Москвой и Петербургом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Минтранс поддерживает строительство сети высокоскоростных магистралей (ВСМ), однако участок между Екатеринбургом и Челябинском не входит в число перспективных. Глава ведомства Евгений Дитрих, рассказывая о перспективах ВСМ, упомянул все направления, кроме уральского.

«Вполне возможно, нам нужны высокоскоростные магистрали не только на север, в Питер, но и на юг, в Краснодар, — приводит словам министра РИА „Новости“. — Вполне возможно, нам нужны высокоскоростные магистрали в западном направлении». При этом Дитрих отметил, что ВСМ «хорошо работают на эффекте масштаба», что хорошо видно на примере Китая.

Ранее сообщалось, что ВСМ Москва — Казань, которая должна была стать первой, начнут строить позже участка между Москвой и Петербургом. Магистраль, связывающая Екатеринбург и Челябинск, в перспективе должна соединиться с участком, связывающим столицу с Поволжьем. При этом Росжелдор уже утвердил техзадание на проект межевания территории под строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Челябинск — Екатеринбург.