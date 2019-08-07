06 августа 2019
05 августа 2019

Новым почетным гражданином Екатеринбурга избран известный олигарх

© Служба новостей «URA.RU»
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Годовое общее собрание СОСПП в Президентском центре Б.Н. Ельцина. Екатеринбург , пумпянский дмитрий
Дмитрий Пумпянский получит диплом и лентуФото: Анна Майорова © URA.RU

В августе руководители администрации и думы Екатеринбурга вручат удостоверение о присвоении звания почетного гражданина города владельцу и президенту АО «Группа Синара» Дмитрию Пумпянскому.

Как сообщили «URA.RU» в мэрии, такое решение принято на состоявшемся 7 августа заседании специальной комиссии. В ходе рейтингового голосования кандидатуру Пумпянского поддержало 10 членов комиссии. На втором месте оказался скульптор Константин Грюнберг, получивший 6 голосов. Всего на присвоение почетного звания претендовал 21 человек.

Звание почетного гражданина Екатеринбурга было учреждено в 1966 году. С того времени его получили 79 человек. Им выданы соответствующие дипломы, ленты, знаки отличия и удостоверения.

Как ранее сообщало «URA.RU», Дмитрий Пумпянский трудоустроил бывшего главу администрации Екатеринбурга Александра Якоба.

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