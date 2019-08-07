Новым почетным гражданином Екатеринбурга избран известный олигарх

В августе руководители администрации и думы Екатеринбурга вручат удостоверение о присвоении звания почетного гражданина города владельцу и президенту АО «Группа Синара» Дмитрию Пумпянскому.
Как сообщили «URA.RU» в мэрии, такое решение принято на состоявшемся 7 августа заседании специальной комиссии. В ходе рейтингового голосования кандидатуру Пумпянского поддержало 10 членов комиссии. На втором месте оказался скульптор Константин Грюнберг, получивший 6 голосов. Всего на присвоение почетного звания претендовал 21 человек.
Звание почетного гражданина Екатеринбурга было учреждено в 1966 году. С того времени его получили 79 человек. Им выданы соответствующие дипломы, ленты, знаки отличия и удостоверения.
Как ранее сообщало «URA.RU», Дмитрий Пумпянский трудоустроил бывшего главу администрации Екатеринбурга Александра Якоба.