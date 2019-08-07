На Урале дополнительно выписали 170 000 штрафов, изменив расположение камер на дорогах

Камеры фото-видеофиксации зафиксировали более 170 тысяч нарушений в местах ремонта дорог, который ведется в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области. Об этом заявил заместитель начальника ФКУ «Уралавтодор» Алексей Комольцев.
«Водители совершенно игнорируют знаки. Постоянные превышения скорости. Мы добавим камеры и продолжим фиксировать», — сообщил Комольцев.
По словам Комольцева, до окончания сезона работ 31 октября, они должны сдать отремонтированными 80.2 км региональных дорог, 40 км в Екатеринбурге и 29.7 км в Нижнем Тагиле. Пока готовы лишь 30% — 23 км. На ремонт дорог в 2019 году выделено 3 млрд 48 млн рублей. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов уточнил, что на Екатеринбург приходится 1 млрд 361 млн рублей из этой суммы.
«Нам удалось сэкономить на подрядах и мы дополнительно вне плана смогли начать ремонт улиц Дагестанской, Авиационной, Совхозной, моста на Шевченко. Ремонтируем пять развязок. Уже готова Мариупольская, к Дню города сдадим развязки на Малышева и Смазчиков. Доделываем на Щербакова и у концерна „Калина“», — рассказал Алексей Бубнов.
Так же Бубнов сообщил, что до конца года в Екатеринбурге завершится модернизация 40 светофоров.