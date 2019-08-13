Инсайдер: губернатор Решетников готовит отставку трех членов правительства

По словам источника, больше всего достанется вице-премьеру Антону Клепикову Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников планирует публично отчитать вице-премьера Антона Клепикова, министра культуры Вячеслава Торчинского и руководителя агентства по туризму и молодежной политике Елену Соснину. Об этом рассказал «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией.

«14 августа на заседании правительства губернатор может при всех устроить разнос Клепикову, Торчинскому и Сосниной. Говорят, что в их ведомства уже приходили силовики, собирают материалы», — пояснил инсайдер. Он сделал предположение, что таким образом начнется подготовка к грядущим отставкам, а, возможно, о каких-то кадровых решениях глава региона объявит сразу же.

Собеседник агентства утверждает, что многое будет зависеть и от того, придут ли высокопоставленные чиновники на заседание правительства. Сообщается, что кто-то из них уже взял внеплановый отпуск без содержания, чтобы «переждать бурю». В пресс-службе краевого правительства сообщили «URA.RU», что в отпуске находится только Соснина, а Торчинский и Клепиков — на рабочих местах. Ранее глава региона при оценке хода реализации нацпроектов обозначил аутсайдера.