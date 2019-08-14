Губернатор Пермского края внепланово посетит столицу Коми-Пермяцкого округа Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

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Губернатор Пермского края Максим Решетников в конце недели помимо Гайн и Красновишреска внепланово посетит еще и Кудымкар, рассказал «URA.RU» источник, близкий к краевому правительству. Он говорит, что из-за этого главу Кудымкара Ивана Мехоношина отзывают из отпуска.

«Решетников в Кудымкаре встретится с Мехоношиным и вместе с ним отправится на две стройплощадки — детской поликлиники и хирургического корпуса окружной больницы, которые возводятся по нацпроекту „Здравоохранение“», — сообщил «URA.RU» инсайдер. Он добавил, что возведение объектов только началось. Детскую поликлинику планируют построить к декабрю 2020 года за 170 миллионов рублей, а хирургический корпус — к декабрю 2021 года за 270 миллионов рублей.

Собеседник агентства также сообщил, что на встрече с главой Кудымкара губернатор может дать «разрешение» Мехоношину сохранить свой пост на новый срок. «Конкурс на замещение главы как раз объявили, прием заявок идет до 19 сентября. Решетников поставит условия „поддержки“ Мехоношина на краевом уровне, либо скажет, чтобы тот даже не пробовал», — пояснил инсайдер.

В пресс-службе главы региона сообщили «URA.RU», что визит губернатора на север Пермского края будет двухдневным — в воскресенье и понедельник (18-19 августа).