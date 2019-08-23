Названы угрожающие рождению детей профессии

Медики установили ряд профессий, которые оказывают негативное влияние на репродуктивное здоровье. Перечень опасных факторов составили специалисты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова.
Наибольшую опасность предстaвляют профессии, предполагающее взаимодействие с химическими фaкторами и вибрации, сообщает RT. Также для репродуктивного здоровья опасна работа с микроорганизмами, экстремальным микроклиматом и сферы деятельности, связанные с воздействием электрических, магнитных и электромагнитных полей. Помимо перечисленного, для женщин опасна работа, предполагающая поднятие тяжестей.
Специалисты учреждения предупреждают, что воздействие вредных производственных факторов на обоих родителей может вызвать нарушения в формировании органов у детей и привести к генетическим сбоям. Также в НИИ медицины напомнили, что сонаправленно с производственными факторами риска на репродуктивную функцию влияет и качество образа жизни.
Ранее Минтруд опубликовал перечень профессий, где ограничивается труд женщин, который содержит порядка сотни пунктов, напоминает «Национальная служба новостей».