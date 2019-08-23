Пермский мусорный оператор, которого критиковал губернатор, пригрозил госорганам

Мусорный оператор заявил, что уже отправлял письма о необходимости заключить договор в декабре 2018 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский мусорный регоператор «Теплоэнерго» пригрозил государственным учреждениям крупными штрафами или приостановкой деятельности, если они не заключат с ним договор на вывоз мусора. Об этом «URA.RU» рассказал источник, знакомый с ситуацией. Подобные уведомления с требованием платить за мусор уже получили ИП и коммерческие организации. Позже губернатор Прикамья Максим Решетников назвал такое решение регоператора «букетом управленческих глупостей».

«Гневные письма дошли до муниципалитетов края, их получили те учреждения, которые арендуют помещения у администраций территорий. Там и налоговые, и казначейство, и пенсионный фонд и целый ряд других госорганов», — сообщил «URA.RU» инсайдер. Он сделал предположение, что в том числе и с этим связана столь оперативная реакция губернатора Пермского края Максима Решетникова, который наложил мораторий на применение санкций до 15 сентября.

В пресс-службе «Теплоэнерго» «URA.RU» уточнили, что уведомления были разосланы всем юрлицам, не заключившим договор с регоператором, в том числе органам госвласти. «Вне зависимости от вида (ООО, общественная организация, госорган) юрлица обязаны иметь договор на вывоз ТКО согласно закону», — уточнили агентству.

«URA.RU» рассказывало, что на письма от мусорного оператора пожаловались пермские предприниматели. Они пояснили, что им приходится платить дважды за одну и ту же услугу, хотя фактически от их деятельности мусор не образуется.