Пользователи «Сбербанк Онлайн» жалуются на проблемы с сервисом

Клиенты «Сбербанка» не могут попасть в мобильный банк Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Клиенты «Сбербанка» снова столкнулись со сбоем в работе мобильного банка. Об этом сообщает портал Downdetector, который отслеживает исправность интернет-ресурсов. Пользователи банковского сервиса говорят сразу о двух проблемах. Одни не могут перевести деньги (85%), другие просто не могут войти в саму систему (14%).

«Не приходят смс-ки из „Сбербанк-онлайн“, следовательно невозможно войти, пишут, что знают об этой проблеме, потом опять все сначала», — рассказывает о своей проблеме на сайте Downdetector пользователь под именем Игорь.

«Системы банка работают в штатном режиме. Жалоб клиентов мы не фиксируем», — приводит RNS сообщение пресс-службы Сбербанка России. «Откуда берется информация на ресурсе, на который вы ссылаетесь, нам не известно», — заявили «URA.RU» в пресс-службе Уральского банка Сбербанка России.

О сбоях в работе «Сбербанка Онлайн» сообщают по всей стране: в Калининграде, Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и других городах. Ранее, месяц назад, сервис не работал и за границей. Так, с трудностями при заходе в систему столкнулись клиенты банка из США и Германии.