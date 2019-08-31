Киркоров забыл, когда нужно поднести микрофон ко рту
Певец Филипп Киркоров не попал в фонограмму. Казус случился во время музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи.
На видео, опубликованном «РЕН ТВ», Киркоров идет по сцене и забывает, что должен петь в определенном моменте. Его голос раздался из колонок, и только после этого Киркоров поднес микрофон ко рту.
Это не первое происшествие с Киркоровым на этом фестивале. Ранее певец обругал матом организаторов мероприятия из-за сорванных сроков подготовки к концерту. Гендиректор конкурса Александр Румянцев поддержал артиста, отметив, что это было сделано ради хорошего результата.