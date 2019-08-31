30 августа 2019

Фонограмма «опередила» Киркорова на фестивале «Новая волна». ВИДЕО

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Открытая лицензия от 07.10.2016, киркоров филипп
Киркоров забыл, когда нужно поднести микрофон ко ртуФото: wikimedia.org

Певец Филипп Киркоров не попал в фонограмму. Казус случился во время музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи.

На видео, опубликованном «РЕН ТВ», Киркоров идет по сцене и забывает, что должен петь в определенном моменте. Его голос раздался из колонок, и только после этого Киркоров поднес микрофон ко рту.

Это не первое происшествие с Киркоровым на этом фестивале. Ранее певец обругал матом организаторов мероприятия из-за сорванных сроков подготовки к концерту. Гендиректор конкурса Александр Румянцев поддержал артиста, отметив, что это было сделано ради хорошего результата.

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