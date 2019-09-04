В Перми решили судьбу «Дягилевского фестиваля» без Курентзиса

Пермский театр оперы и балета начинает подготовку к «Дягилевскому фестивалю» без бывшего худрука Теодора Курентзиса. Об этом сказано на официальном сайте учреждения.
«Мы так и не получили от Теодора Курентзиса ответа на наше предложение. Поэтому театр начинает подготовку к новому форуму», — говорится в сообщении театра. Отмечено, что следующий «Дягилевский фестиваль» пройдет в Перми с 18 по 28 июня 2020 года. В пермской опере сообщили, что всегда открыты предложениям со стороны Курентзиса по его участию в фестивале.
Курентзис официально покинул пост худрука пермского оперного театра 20 августа. До 1 сентября дирижер должен был принять решение по предложению краевых властей возглавить «Дягилевский фестиваль» в Перми. Для решения этого вопроса к маэстро в Санкт-Петербург ездил директор театра Андрей Борисов. Известно, что Курентзис с 2021 года проводит ежегодный фестиваль имени Дягилева в парижском Шатле.