07 сентября 2019

Медики назвали лечебные свойства водки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, водка, алкоголь
Специалисты рекомендуют использовать водку для лечения остеохондрозаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Врачи пришли к выводу, что водка является эффективным способом для лечения остеохондроза. Информация опубликована на портале «МедикФорум».

Так, медики рекомендуют при обострении указанной болезни делать водочные компрессы. Они якобы «помогают снимать отеки, а также они греют больную область и таким образом происходит избавление от болей», пишет портал.

Для процедуры нужно смешать водку с медом, нанести полученный состав на больное место и укутать его теплыми платками или шарфами. Компресс рекомендовано держать как можно дольше, лучше не менее двух часов.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...