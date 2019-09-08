Медики назвали лечебные свойства водки

Специалисты рекомендуют использовать водку для лечения остеохондроза
Врачи пришли к выводу, что водка является эффективным способом для лечения остеохондроза. Информация опубликована на портале «МедикФорум».
Так, медики рекомендуют при обострении указанной болезни делать водочные компрессы. Они якобы «помогают снимать отеки, а также они греют больную область и таким образом происходит избавление от болей», пишет портал.
Для процедуры нужно смешать водку с медом, нанести полученный состав на больное место и укутать его теплыми платками или шарфами. Компресс рекомендовано держать как можно дольше, лучше не менее двух часов.