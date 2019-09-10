Политолог призвал ввести ответственность за поддельные подписи на выборах

Необходимо ввести ответственность для сборщиков подписей в поддержку кандидатов, которые представляют ложную информацию. Об этом заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФорГО) Константин Костин.
Костин привел в пример незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь, которая предоставила подписи умерших людей. По словам Костина, необходимо наказывать сборщиков, чтобы снять весь гнев с кандидатов. «Это мошенничество. Почему по результатам проверки мы не узнаем, кто именно те мошенники? Я бы подумал об этой норме», — заявил Костин на пресс-конференции «Итоги единого дня голосования 2019».
8 сентября 2019 года в России состоялся единый день голосования, в котором, в частности, проводились выборы в Московскую городскую думу. Участвовать в выборах изъявила желание юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Ее не зарегистрировали из-за подделки подписей, например, из-за четырех «мертвых душ», напоминает