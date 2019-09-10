Центризбирком считает преступлением сделку КПРФ с Навальным

Распоряжение главы московского отделения КПРФ Валерия Рашкина о передаче пустых бланков наблюдателей от своей партии на выборы 8 сентября штабу блогера Алексея Навального можно рассматривать как преступление. Об этом заявил зампредседателя Центризбиркома (ЦИК) России Николай Булаев.
«Мы проанализировали достаточно внимательно все, что было изложено, и сделали вывод, что это можно рассматривать как преступление, причем преступление, которое описано в Уголовном кодексе», — приводит его слова ТАСС. Булаев отметил, что в законодательстве прописаны ограничения в списке конкретных наблюдателей.
Зампредседателя ЦИК подчеркнул, что незаполненные бланки «не могут быть в свободном полете». Документ «становится нормальным» только после того, как в него вписана фамилия наблюдателя, передает агентство Nation News. Булаев считает, что такие действия КПРФ могут заставить усомниться в легитимности результатов голосования. Он заявил, что ЦИК следит за ситуацией и запрашивает необходимую информацию у полиции.
Информация о том, что полиция нашла в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) незаполненные бланки наблюдателей на выборы от партии КПРФ, появилась в СМИ 6 сентября. А 8 сентября, в единый день голосования, в 85 регионах России прошло более 5 тысяч выборов разного уровня.