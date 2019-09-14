В РПЦ рассказали правду о высоких доходах священников

Информация о многомиллионных зарплатах священников — лишь «фантастические слухи». Об этом в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» заявил митрополит Волоколамский Иларион.
«Это слухи, а цифры — фантастические. Они превышают реальные зарплаты в 10, 20 или 50 раз», — пояснил Иларион. Также он уточнил, что доход священников зависит от числа прихожан и месторасположения храма. В среднем, по словам митрополита, служители церкви получают 20-40 тысяч рублей в месяц.
Ранее портал Businessman.ru раскрыл средние зарплаты священнослужителей. По данным издания, в Москве настоятель храма получает от 100 тысяч до миллиона рублей, а рядовой священник — почти в 10 раз меньше. В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 тысяч рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 тысяч рублей в месяц.