Бывший наставник Анастасии Заворотнюк не верит в слухи о ее болезни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Народный артист России Авангард Леонтьев, у которого в Школе-студии МХАТ училась актриса Анастасия Заворотнюк, высказался о слухах о ее болезни. По словам бывшего наставника артистки, никто из знакомых Заворотнюк не знает о ее недугах.

«Никто из тех, на чьи слова можно было бы положиться, о проблемах со здоровьем Насти не знает. Я думаю, это добрый знак. Если было бы что-то серьезное, эти люди наверняка были бы в курсе», — предположил Леонтьев в беседе с «Комсомольской правдой».

Артист выразил надежду на то, что состояние Заворотнюк не настолько критично, как об этом пишут СМИ. «Шансы есть», — заключил он.

Ранее стало известно, что Заворотнюк находится в реанимации из-за злокачественной опухоли мозга. По данным СМИ, на фоне болезни актрису частично парализовало, а врачи ввели ее в медикаментозную кому, напоминает телеканал 360. Продюсер Андрей Разин, друживший с Заворотнюк, заявил, что ее состояние могло ухудшиться из-за процедуры омоложения стволовыми клетками. По последней информации, врачи прекратили активно лечить артистку.