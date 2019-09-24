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Пермские многодетные семьи отправили жить в поселок без дорог и освещения

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель села Гусево построивший дорогу. Тюмень. с. Гусево, сельская дорога, село гусево, большак
Прокуратура обязала чиновников построить тротуар и уличное освещениеФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Многодетные семьи в поселке Сылва, расположенном под Пермью, пожаловались на отсутствие тротуаров и освещения. Жалобы они направили в адрес уполномоченного по правам человека в Прикамье Павла Микова.

«Для многодетных семей у нас в Сылве выдавалась земля. Сейчас здесь живет много людей, дети ходят в школы и садики. Проблема в том, что нет тротуаров и освещения, это повышает аварийность. Обращались в администрацию, но ответ — нет денег», — говорится в обращении, опубликованном на сайте омбудсмена.

Павел Миков попросил местную администрацию и прокуратуру принять меры. Надзорный орган провел проверку и выявил «нарушения законодательства об автодорогах и безопасности дорожного движения». Администрацию Сылвенского поселения обязали обустроить тротуар и освещение и пригрозили судом, если прокурорское представление останется без внимания властей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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