Экс-мэра, уволенного челябинским губернатором, вызывают в суд

Златоустовский городской суд приступил к рассмотрению иска от предпринимателя Владимира Воловникова, требующего привлечь к ответственности экс-мэра Вячеслава Жилина. Воловников считает, что бывший градоначальник его оклеветал. Иск поступил в суд еще до того, как Жилин ушел в отставку по требованию губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
Как рассказали «URA.RU» в Златоусте, Воловникова возмутили слова Жилина, сказанные им одному из СМИ, что предприниматель платил горожанам деньги, чтобы те на встрече с Текслером потребовали отставки мэра. Губернатор был в Златоусте 26 августа, где жители скандировали Жилину: «Уходи!». Иск от Воловникова «О защите чести, достоинства и деловой репутации физического лица„зарегистрирован 29 августа, а 3 сентября Жилин подчинился требованию губернатора и ушел в отставку.
Текслер взял под личный контроль ситуацию в городе, где к этому времени сложилась тяжелая ситуация из-за долгов за энергоресурсы и срыва подготовки к зиме. В городе стартовал процесс выборов нового мэра. Главу города депутаты горсобрания выберут на внеочередной сессии 24 октября. В прокуратуре области идет проверка актов Контрольно-счетной палаты региона, по которым могут быть возбуждены уголовные дела.
Дата первого заседания по иску Воловникова еще не назначена. Началась подготовка к собеседованию сторон. Жилин от общения с «URA.RU» отказывается.