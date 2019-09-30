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Экс-мэра, уволенного челябинским губернатором, вызывают в суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Вячеслав Жилин. Мэр Златоуста, жилин вячеслав, жест двумя руками
Вячеслава Жилина обвиняют в клеветеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Златоустовский городской суд приступил к рассмотрению иска от предпринимателя Владимира Воловникова, требующего привлечь к ответственности экс-мэра Вячеслава Жилина. Воловников считает, что бывший градоначальник его оклеветал. Иск поступил в суд еще до того, как Жилин ушел в отставку по требованию губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Как рассказали «URA.RU» в Златоусте, Воловникова возмутили слова Жилина, сказанные им одному из СМИ, что предприниматель платил горожанам деньги, чтобы те на встрече с Текслером потребовали отставки мэра. Губернатор был в Златоусте 26 августа, где жители скандировали Жилину: «Уходи!». Иск от Воловникова «О защите чести, достоинства и деловой репутации физического лица„зарегистрирован 29 августа, а 3 сентября Жилин подчинился требованию губернатора и ушел в отставку.

Текслер взял под личный контроль ситуацию в городе, где к этому времени сложилась тяжелая ситуация из-за долгов за энергоресурсы и срыва подготовки к зиме. В городе стартовал процесс выборов нового мэра. Главу города депутаты горсобрания выберут на внеочередной сессии 24 октября. В прокуратуре области идет проверка актов Контрольно-счетной палаты региона, по которым могут быть возбуждены уголовные дела.

Дата первого заседания по иску Воловникова еще не назначена. Началась подготовка к собеседованию сторон. Жилин от общения с «URA.RU» отказывается.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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