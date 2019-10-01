На Урале суд оправдал чиновника «Водоканала», которого обвиняли в присвоении 5 млн рублей

Прокуратура собирается обжаловать приговор Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В суде Алапаевска (Свердловская область) вынесен приговор экс-директору городского «Водоканала» Валерию Канахину. Бывший руководитель МУПа обвинялся в присвоении более пяти миллионов рублей.

«Судья Мелкозерова приняла решение оправдать подсудимого», — сообщили «URA.RU» в суде Алапаевска.

По версии следствия, с июня 2013 года по ноябрь 2017 года Канахин сам себе назначал стимулирующие выплаты. Было возбуждено уголовное дело по статьям «превышение должностных полномочий» и «присвоение или растрата». Прокурор просил для подсудимого 5 лет колонии общего режима со штрафом 750 тысяч рублей.

«В течение десяти дней после получения приговора мы рассмотрим вопрос о принесении апелляционного представления», — прокомментировала «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.