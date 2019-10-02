В партии Зеленского открестились от подписания «формулы Штайнмайера»

Представитель партии президента Украины заявил, что на встрече в Минске документ не был подписан Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Война на Украине

Украинская сторона не подписала «формулу Штайнмайера» на встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа», глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

«Вчера никто ничего не подписал», — написал Яременко. По его словам, представитель Украины в ТКГ (трехсторонней контактной группе) Леонид Кучма только письменно сообщил, что сторону устраивают формулировки, согласованные с главами стран нормандского договора, сообщают argumenti.ru. «Речь идет о порядке применения решений „об особенностях…“ к местным выборам в ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) на временной основе и на постоянной после», — добавил он.

Ранее «URA.RU» сообщило, что украинская сторона подписала «формулу Штайнмайера», которая определяет введение особого порядка местного самоуправления на временной основе в день выборов в отдельных частях Донецкой и Луганской областей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подписание документом является важным шагом для реализации Минских соглашений.