В партии Зеленского открестились от подписания «формулы Штайнмайера»

Украинская сторона не подписала «формулу Штайнмайера» на встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа», глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко.
«Вчера никто ничего не подписал», — написал Яременко. По его словам, представитель Украины в ТКГ (трехсторонней контактной группе) Леонид Кучма только письменно сообщил, что сторону устраивают формулировки, согласованные с главами стран нормандского договора, сообщают argumenti.ru. «Речь идет о порядке применения решений „об особенностях…“ к местным выборам в ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) на временной основе и на постоянной после», — добавил он.
Ранее «URA.RU» сообщило, что украинская сторона подписала «формулу Штайнмайера», которая определяет введение особого порядка местного самоуправления на временной основе в день выборов в отдельных частях Донецкой и Луганской областей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подписание документом является важным шагом для реализации Минских соглашений.