Младенца челябинки, неожиданно родившей в Турции, вывезут в Россию за 1,3 млн рублей

Каждый день под присмотром турецких врачей обходился маленькому челябинцу в 30 тыс. рублей Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Родившегося в Турции недоношенным ребенка челябинской туристки эвакуируют на родину спустя почти полтора месяца, заплатив за услуги врачей 1,3 млн рублей. Об этом сообщила «URA.RU» экс-уполномоченный по правам человека в регионе, а ныне член Совета Федерации Маргарита Павлова.

«Младенца, родившегося недоношенным, выписывают из турецкой клиники. В понедельник вся семья обычным рейсом в сопровождении медиков вылетает в Челябинск. Расходы на больницу перевалили за 1,3 млн рублей: 300 тысяч выделило правительство области, 200 тысяч рублей мэрия Челябинска», — сообщила «URA.RU» Павлова.

Еще по 100 тысяч рублей по просьбе детского омбудсмена перечислили Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Челябинский цинковый завод.

В конце августа челябинка на седьмом месяце беременности улетела с мужем на отдых в Турцию. Там у нее начались преждевременные роды, и местные врачи экстренно провели кесарево сечение. Появившийся на свет недоношенным ребенок оставался в турецкой клинике, перевозить его на родину не позволяло состояние здоровья. Каждый день в больнице обходился семье в 30 тысяч рублей.