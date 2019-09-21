21 сентября 2019

Челябинские власти помогут женщине, родившей ребенка в Турции

© Служба новостей «URA.RU»
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Роженица до сих пор находится в турецкой клиникеФото: Антон Белицкий © URA.RU

Жительнице Челябинска Наталье Михайловой, у которой во время отдыха в Турции родился ребенок, выделили 300 тысяч рублей. Выделить материальную помощь распорядился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Сумма будет направлена на погашение задолженности перед турецкой клиникой, которую не смогла покрыть страховая компания», — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. Мать с ребенком прибудут на родину после того, как только заграничные медики разрешат транспортировку новорожденного.

Челябинке провели экстренное кесарево сечение в Турции еще в конце августа. На свет ребенок появился недоношенным, в связи с чем до сих пор находится под наблюдением турецких медиков. Перевозить новорожденного на родину врачи из-за состояния его здоровья пока не дают. При этом каждый день содержания обходится уральской семье в 30 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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