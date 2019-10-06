Тимати поздравил главу Чечни, хотя тот просил этого не делать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рэпер Тимати поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова, которому накануне исполнилось 43 года, с днем рождения. При этом на видео на своей странице в Instagram артист отметил, что Кадыров попросил свое окружение не делать это открыто.

«Сегодня день рождения у Рамзана Кадырова, и он запретил кому-либо его поздравлять официально. Но правила существуют для того, чтобы их нарушать, поэтому я это сделаю. С днем рождения», — сказал Тимати Кадырову, который в тот момент стоял рядом за кадром.

«Спасибо, брат. У нас еще День молодежи и День учителя, с чем мы всех и поздравляем. Спасибо, брат, что ты приехал, что ты с нами, ты настоящий мужчина. Еще я всегда говорил: кто не с нами, тот под нами», — отметил Кадыров. Также он заявил, что хочет принять участие в конкурсе: через несколько дней Тимати разыграет среди подписчиков три миллиона рублей.

В августе Кадыров также через Instagram поздравлял с днем рождения Тимати. В прошлом году глава Чечни помог рэперу урегулировать конфликт с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым, напоминает RT.