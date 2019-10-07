У губернатора Прикамья появился человек, который заставит пермяков работать эффективнее

Сергей Никифоров назначен советником губернатор Пермского края Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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В аппарате администрации губернатора Прикамья Максима Решетникова новое назначение. На должность советника по реализации нацпроекта «Повышение производительности труда» назначен Сергей Никифоров. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе главы региона.

«Сергей Никифоров приступил к своим обязанностям в должности советника со 2 октября», — уточнил пресс-секретарь главы Прикамья Дарья Левченко.

До своего назначения Сергей Никифоров работал советником врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по вопросам повышения эффективности госуправления. С 2012 года он являлся топ-менеджером ОАО «Пермский моторный завод» по вопросу развития производственных систем.

«URA.RU» также писало, что краевые власти заставят сотрудников пермских предприятий работать эффективнее. Для этого специалистов отправят на курсы повышения квалификации, а на предприятиях начнут внедрять новые производственные технологии. Предполагается, что таким образом доля тех, кто станет работать эффективнее, увеличится на треть к 2024 году.